محافظ الدقهلية يصرف الدفعة 175 من قروض مشروعات شباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.





وقرر المحافظ صرف الدفعة 175 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو 2023 بإجمالى مليون جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذى قدمته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، حيث يبلغ عدد المستفدين من الدفعة الجديدة 36 شابا وفتاة لإقامة مشروعاتهم. وأشار إلى أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحة القروض بدون فوائد، وأن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

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