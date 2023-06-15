تفاصيل افتتاح السيسى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.

تعد محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات).

كما تعد إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء ما أسهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة فى شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.





وللاطلاع على التفاصيل..

عاجل- السيسى: كل المشروعات القومية هدفها مستقبل أفضل للأجيال المقبلة













السيسى يشهد افتتاح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم ورصيف الأخشاب بالإسكندرية

وزير المالية: ربط المناطق الحرة العامة بمنظومة النافذة الواحدة