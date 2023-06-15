رئيس الطائفة الإنجيلية: المركز المصرى للدراسات قيمة فكرية كبيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد أعضاء الحوار العربى الأوروبى، فى زيارة خاصة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان فى استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.





وخلال كلمته عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكرى التحليلى، بجانب الدور الوطنى التوعوى.

وقال القس أندريه زكى: "المركز المصرى للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمى لقضايا تهم الدولة المصرية".

من جانبه، رحب الدكتور عبد المنعم السعيد برئيس الإنجيلية وبأعضاء الحوار العربى الأوروبى، معبرا عن سعادته بالزيارة، وقال: "تربطنى علاقة قوية بالحوار الأوروبى وكانت أولى إصداراتى حوا الحوار العربى الأوروبى، كما أقدر الدور الدولى الذى يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وله تاريخ طويل من الحوارات الدولية".

وافتتح أمس الدكتور القس أندريه زكى، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربى الأوروبى، بمشاركة سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، وسعادة السفير هاكان إمسجارد، سفير السويد فى مصر.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصرى وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربى الأوروبى من 17 دولة: "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".