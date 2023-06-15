موعد مباراتى الديربى المصرى بين محمد صلاح والننى فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 08:29 مساءً - كشفت قرعة الدوري الإنجليزي عن موعد مباراتي الديربي المصري بين الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ونظيره النني نجم وسط أرسنال، في الموسم القادم 2023-2024.

ووفقاً للموقع الرسمي سيلتقي نادي ليفربول نظيره أرسنال في مباراتين الأولى ستكون ديسمبر القادم 2023، والثانية من المقرر اقامتها في فبراير 2024.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ضد أرسنال (23 ديسمبر) 2023 على ملعب "أنفيلد معقل الريدز وستكون المواجهة الأولى بين النجمان المصريان في البريميرليج.

بينما ستكون المواجهة الثاني بين أرسنال ضد ليفربول ( 3 فبراير) 2024 على ملعب الإمارات في الدور الثاني من المسابقة الأشهر في العالم.

وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى انطلاق مباريات الدورى الممتاز لموسم 2023 / 2024 يوم 11 أغسطس المقبل من خلال المباراة الافتتاحية التى تجمع مانشستر سيتي مع بيرنلى فى العاشرة مساء.

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 عن وقوع نادي ليفربول في مواجهة مثيرة أمام نظيره تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" والمقرر اقامتها يوح الأحد 13 أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة "بريميرليج".

وتشهد مسيرة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول العديد من الأهداف المثيرة التي سجلها أو صنعها أمام تشيلسي فريقه السابق في الدوري الإنجليزي والذي رحل عنه في عهد الداهية البرتغالية جوزيه مورينيو.

وخلال مسيرة محمد صلاح مع نادي ليفربول واجه تشيلسي في 21 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وتلقى هزيمة في مثلهم.

كما استطاع محمد صلاح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين بينما تلقى انذاراً أصفراً واحداً، كما استطاع تسجيل هدفا واحداً من بين السبعة من ركلة جزاء.

بينما سيواجه محمد النني مع أرسنال نادي نوتينجهام فورست في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي والخامس تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما استطاع أن يكون الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في المسابقة بـ94 هدفًا.

أيضا مانشستر سيتي هو صاحب أقوى دفاع في البريميرليج خلال الموسم المنتهي، بعدما استقبلت شباكه 33 هدفًا، وذلك بالتساوي مع نيوكاسل.

ويملك مانشستر سيتي هداف المسابقة، وهو النرويجي إيرلينج هالاند، برصيد 36 هدفًا، كما يملك اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنتهي، وهو البلجيكي كيفن دي بروين بواقع 16 أسيست.