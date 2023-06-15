أكرم القصاص يؤكد على تطوير الموانئ يمد خطوط تجارة دولية وإقليمية تجذب الاستثمار لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 09:30 مساءً - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، أن رسائل الرئيس السيسى خلال اليوم وأمس جزء كبير منها قائمة على فكرة المصارحة وتحديد أولويات وضرورة وجود هذا الأمر، موضحا أن تطوير الموانئ ليس للتفاخر بقدر ما هى خطوط تجارة دولية وإقليمية.

وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تعزيز خطوط التجارة الدولية والإقليمية فى مصر يساعد فى زيادة حركة التجارة والصناعة، موضحا أن الصناعة تحتاج طرق وممرات لوجستية وشبكة الطرق والنقل والموانئ، ولأول مرة بتسلم بعضها والموانئ الجافة تسلم البحرية.

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع: "تطوير ميناء الإسكندرية مهمة اقتصادية وفكرة التجارة يعيش عليها دول كاملة من التجارة والخدمات"، مفيدا بأن وزارة النقل تتكلم على إنشاء خط تجارة مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا وآسيا.

واستكمل: "تطوير الموانئ المصرية يحتاج مشروعات، وكل مشروع سينتج عنه فرص عمل وتصنيع وإنتاج منتجات وتقليل الفجوات الدولارية والإنتاج هنا مش بس يوفر وفكرة بناء الدولة"، لافتا إلى أن فكرة الدولة دائما يتحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويؤكد عليها.