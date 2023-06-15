جدة - نرمين السيد - تمكنت قافلتان طبيتان، نظمتهما جامعة طنطا، على مدار أسبوع فى قريتى بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى، وكفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات، من توقيع الكشف الطبى على 2258 مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





وقال رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى - فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إنه تم صرف العلاج بالمجان للحالات من خلال 14 عيادة، وتحويل 155 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح أن القافلتين أجرتا اختبارات محو الأمية لـ 98 مواطنا، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القريتين عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 2258 شخصا خلال قافلتين طبيتين لجامعة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.