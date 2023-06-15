وزير الرى لـ«إكسترا نيوز»: نواجه تحديات.. وكل إفريقى له الحق فى المياه

جدة - نرمين السيد - كشف هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، تفاصيل فعاليات الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، مؤكدا أن مصر تقود الدول الإفريقية فى مجال المياه.





وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماع وزراء المياه الأفارقة فرصة لمساعدة الأفارقة والاستفادة من خبراتهم فى مجال المياه.

وتابع أن مصر لديها تحديات مائية، ونحن متواجدون فى نهر بالشراكة مع دول أخرى، ولا بد أن يعرف الجميع أن كل إفريقى له الحق فى الحصول على المياه.

وواصل أنه تم التباحث عن تحديات التغيرات المناخية وعلاقتها بالمياه وتحديات الزيادة السكانية، وكل الدول المشاركة فى الاجتماع ترغب فى الاستفادة من خبرات مصر فى إعادة استخدام المياه والاستثمار فى المياه والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر.

ولفت إلى أن مصر لها مبادرة مهمة دعينا لها فى قمة المناخ الماضية، وهى مبادرة التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وبدعم من الحكومة خصصنا مركز تدريب كى يكون مجمع لتبادل خبرات الدول الافريقية فى مجال المياه.