ضياء رشوان: الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الحديث عن انتخابات رئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 10:28 مساءً - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الفترة الماضية انتشرت تصريحات كاذبة بشأن إجراء انتخابات مبكرة للرئاسة، ولكن الجهة الوحيدة المنوطة بهذه التصريحات هى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للدستور.

وأضاف خلال برنامجه مصر جديدة المذاع على قناة اى تى سى: "دستور 2014 عمل شيء تاريخى، عمل فصل كامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك جهة واحدة أوكل لها الدستور الانتخابات فى مصر وهى الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتابع: "كان لى الشرف أن أكون من ضمن الخمسين فى صياغة الدستور فى عام 2014، والدستور بيقول ببساطة شديدة جدا تبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة عن 120 يوما، وتنتهى مدة الرئيس بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية 2 أبريل 2018 وتنتهى فى أبريل 2024".