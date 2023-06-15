محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن البراجيل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة -فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس- أن قطع المياه يأتى فى إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى – البراجيل ضمن المشروعات القومية حيث ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، ما يستلزم قطع المياه عن المنطقة المذكورة.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.

بدورها، أوضحت شركة المياه أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى منطقة "البراجيل"، مؤكدةً توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ "125".