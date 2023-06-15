جدة - نرمين السيد - وجاءت زيارة الرئيس السيسى لافتتاح أعمال التطوير الشاملة التى شهدتها القرية خلال الفترة الماضية ضمن مشروع حياة كريمة. وحرص الرئيس السيسى على الاستماع للمواطنين من أهالى قرية الأبعادية، وتفقد المنشآت والخدمات التى تم توفيرها للقرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزيارة الكاملة للرئيس السيسى لقرية الأبعادية بدمنهور (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.