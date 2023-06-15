الباحث وليد فكرى: مصر مفتاح سلسلة الطرق البرية والبحرية عالميا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الباحث وليد فكرى، فى فيديو عرض خلال افتتاح الرئيس السيسى اليوم، عددا من المشروعات فى البحيرة والإسكندرية، أن جمال حمدان اعتبر مصر فى كتابة أكبر دولة عبور وطريق فى العالم.

وتابع وليد فكرى، أنه لا يوجد تاريخ بدون جغرافيا، وإذ نظرنا إلى خريطة العالم، سنجد أن مصر تمتلك سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، يصل طولها لـ3 آلاف كيلو متر، وأنها من خلال شبه جزيرة سيناء وخليج السويس، وخليج العقبة تربط بين قارتى إفريقيا وآسيا.

وواصل أنه من خلال نهر النيل الممتد لقلب قارة إفريقيا والذى يصب فى أقصى شمال مصر، بتتواصل ما بين أوروبا فى الشمال، وعمق القارة الإفريقية فى الجنوب.

ولفت إلى أن مصر نقطة الالتقاء والاتصال بين قارات العالم القديم الثلاثة، إفريقيا وآسيا وأوروبا، موضحا أن حجم التجارة بينها وصل إلى 59% من حجم التجارة العالمية.

وأشار إلى أن ما تفعله مصر حاليا فى تطوير وتنمية، يمكن وصفه لكل ثقة بأنه جزء طبيعى من حركة التاريخ المصرى، واستمرار لإدراك المصريين أن موقع بلدنا فى حد ذاته هو ثروة قومية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم الخميس، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات).