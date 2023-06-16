إقبال كبير من السائحين الأجانب على حفلات الشواطئ بالغردقة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، حفلات الصيف ليلا على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، أكثر من 15 جنسية، شاركت الاحتفالات، بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين.





من جانبه، قال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن حفلات الغردقة لاقت إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب، مضيفا أن الحفلات ضمت برامج موسيقية متنوعة وفقرات استعراضية، بمشاركة فرق الأنيميشن. وأضاف أن الحفلات تُنظم بغرض تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين، كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحى لمدينة الغردقة، وإظهار أن مصر وشواطئها آمنة، وهى رسالة للعالم من خلال السائحين المشاركين فى الاحتفال. فى نفس السياق، أشار إيهاب السيد، مدير عام إحد الفنادق السياحية ومنظم الحفلات، إلى أن آلاف السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، أكثر من 15 جنسية أجنبية على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإنجلترا، يشاركون فى الاحتفالات، منوها بأن السائحين سعداء بإقامة هذه الحفلات والاستمتاع على شواطئ الغردقة.

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