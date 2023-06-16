فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى الأبعادية بالبحيرة يرحبون بالسيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن "حياة كريمة" والتقى عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حوارًا مع المواطنين. ورحب الرئيس السيسى بالشباب المتطوعين فى "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعدية بالبحيرة.

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