شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 27
6 أكتوبر 38 28
بنهــــا 37 27
دمنهور 37 27
وادى النطرون 37 26
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 37 27
شبين الكوم 37 27
طنطا 36 26
دمياط 33 24
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 38 27
السويس 36 27
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 38 25
نخل 34 18
كاترين 30 14
الطور 36 26
طابا 32 23
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 35 23
العلمين الجديدة 35 23
مطروح 30 22
السلوم 31 22
سيوة 36 26
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 36 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 38 27
بنى سويف 38 27
المنيا 39 28
أسيوط 39 27
سوهاج 40 28
قنا 40 28
الأقصر 40 28
أسوان 41 29
الوادى الجديد 40 26
أبوسمبل 40 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
العظمى الصغرى
مكة 43 29
المدينة 42 28
الرياض 42 27
المنامة 39 32
أبوظبى 40 32
الدوحة 43 33
الكويت 44 31
دمشق 35 18
بيروت 26 23
عمان 30 19
القدس 29 19
غزة 28 22
بغداد 39 28
مسقط 37 32
صنعاء 29 16
الخرطوم 39 29
طرابلس 26 20
تونس 30 21
الجزائر 27 16
الرباط 29 19
نواكشوط 30 23
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم
العظمى الصغرى
أنقرة 29 16
إسطنبول 28 20
إسلام آباد 38 25
نيودلهى 37 29
جاكرتا 31 25
بكين 38 25
كوالالمبور 34 23
طوكيو 28 19
أثينا 28 20
روما 30 15
باريس 30 16
مدريد 34 20
برلين 23 13
لندن 28 14
مونتريال 24 15
موسكو 28 16
نيويورك 24 17
واشنطن 27 16
أديس أبابا 23 14
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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