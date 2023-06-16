منتخب إسبانيا يضرب موعدا مع كرواتيا فى نهائى دوري الأمم بفوز مثير على إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 12:30 صباحاً - ضرب منتخب إسبانيا موعداً مع نظيره كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية إثر تغلبه على إيطاليا بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس 15 يونيو، ملعب "دي جرولش فيسته" في مدينة أنسكيده، الهولندية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الكروي الجاري 2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من بريمي بينو، وخوسيلو لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقتين 3، و88 على التوالي من عمر اللقاء لصالح إسبانيا، بينما سجل تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء للفريق الإيطالي.

وتقام المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الأحد القادم 18 يونيو المقبل.

ولعبت إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد 3 أشهر من مواجهتهما في نفس الدور في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، عندما فاز الأزوري بركلات الترجيح في طريقه لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

ويتمتع المنتخب الإيطالي بتفوق واضح على نظيره الإسباني في مباريات خروج المغلوب في جميع البطولات عبر تاريخ مواجهتهم التي بدأت قبل 100 عام.

واجه المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني في 8 مواجهات إقصائية قبل مباراة اليوم حيث فاز في 6 منها ، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

ويسعى المنتخب الإيطالي إلى تمديد سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة ، بعد أن حافظ على سجله دون هزيمة في آخر 37 مباراة ، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.

وعيّن الاتحاد الأوروبي "يويفا" السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة قمة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهد معسكر منتخب إسبانيا، إنضمام ثنائي مانشستر سيتي إيميريك لابورت ورودري ، بعد الإحتفال بالثلاثية التاريخية مع السيتيزنز في شوارع مانشستر.

فيما انضم خماسي إنتر ميلان إلى معسكر إيطاليا، وهم نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان، بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة اللقب أمام مان سيتي بنتيجة 1-0.

وانطلقت هذه البطولة في عام 2018 وتحجز ثلاثة منتخبات من خلالها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.

وتوجت البرتغال بلقب النسخة الأولى من البطولة على حساب هولندا حيث فازت عليها بنتيجة 1-0 كما أحرزت فرنسا النسخة الثانية أمام إسبانيا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وخاض منتخب إيطاليا مباراة إسبانيا بقميص رائع صنع خصيصا احتفالا بمناسبة الذكرى 125 على إنشاء الاتحاد الإيطالي، حيث يعتبر القميص مستوحى من ألوان أول طقم للطليان في تاريخهم ، وسيظهر القميص أمام أسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم اليوم الخميس.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لابورت، لو نورماند، خيسوس نافاس.

خط الوسط: ميرينو، جافي، رودري.

خط الهجوم: بينو، موراتا، رودريجو.

بينما جاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أكيربي.

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.

إسبانيا ضد إيطاليا إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا إسبانيا ضد إيطاليا