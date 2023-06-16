الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع اليوم فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ثم يبدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة مع يوم غد السبت، لتسجل درجات الحرارة اليوم 37 درجة على القاهرة، ثم تنخفض غدا السبت لتكون 36 ثم يوم الأحد 34.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ولفتت إلى نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.