عيسى يعقد اجتماعات مع وزيرة السياحة وممثلى وزارة الثقافة بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - فى ثانى أيام زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته بعقد اجتماعات رسمية مع كل من السيدة وزيرة السياحة الإيطالية، وممثلى وزارة الثقافة بإيطاليا نيابة عن السيد وزير الثقافة.





وخلال اجتماعه مع وزيرة السياحة الإيطالية استعرض أحمد عيسى مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى المقصد السياحى المصرى، كما استمع إلى المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

كما تحدث الوزير عن المنتجات السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى ولا سيما التى تقوم الوزارة بتسليط الضوء عليها وتطويرها خلال الفترة الحالية، وكذلك بعض المنتجات الواعدة. وتناول الاجتماع أيضاً تبادل المعلومات بين الجانبين المصرى والإيطالى حول جهود الارتقاء بالدور الرقابى، وكذلك وضع الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية.

وخلال لقائه مع ممثلى وزارة الثقافة الإيطالية تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الآثار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من تجارب المقاصد التى لها خبرة فى مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى حرصها على الارتقاء بجودة التجربة السياحية التى يتم تقديمها للزائرين المصريين والسائحين فى المواقع الأثرية والمتاحف من خلال الاطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا المجال.

وفى سياق متصل، استكمل الوزير لقاءاته المهنية بعقد عدد من اللقاءات مع مسئولى وممثلى كل من اتحاد منظمى الرحلات Organized Tourism Fedration (FTO)، واتحاد شركات السياحة الإيطاليةThe Italian Tour Operatoes Association (ASTOI)، وعدد من منظمى الرحلات السياحية إلى مصر وهم Fruit Viaggi، و Going-Bluvacanze، و Veratour، و Alpitour Italy.

وخلال هذه اللقاءات استعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر، كما اطلع على مقترحاتهم وآرائهم لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى الاستماع إلى التحديات التى تواجههم.

كما اجتمع الوزير مع ممثل Federturismo Confindustria وعدد من المستثمرين، حيث تناول اللقاء مناقشة فرص الاستثمار السياحى فى مصر واستعراض عدد من المقترحات فى هذا المجال.

وجرى عقد هذه الاجتماعات واللقاءات بمقر السفارة المصرية فى روما بحضور كل من السفير بسام راضى سفير مصر بإيطاليا، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فهمى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمُشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

يذكر أنَّ الوزير كان قد استهل زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد عدد من اللقاءات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى، حيث التقى مع مسؤولى وممثلى كل من الاتحاد الإيطالى لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET) Italian Federation of Associations of Travel and Tourism Company ، وبعض منظمى الرحلات السياحية إلى مصر وهم Atelier Vacanze و Boscolo Tours.

كما عقد لقاءً موسعًا مع عدد من كبار ممثلى الصحافة السياحية فى إيطاليا، استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وأبرز مستجدات السياحة فى مصر.