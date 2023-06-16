الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ولفتت إلى نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.