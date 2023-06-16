طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ولفتت إلى نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 38 28

بنهــــا 37 27

دمنهور 37 27

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 37 27

طنطا 36 26

دمياط 33 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 38 27

السويس 36 27

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 38 25

نخل 34 18

كاترين 30 14

الطور 36 26

طابا 32 23

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 35 23

العلمين الجديدة 35 23

مطروح 30 22

السلوم 31 22

سيوة 36 26

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 36 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 38 27

بني سويف 38 27

المنيا 39 28

أسيوط 39 27

سوهاج 40 28

قنا 40 28

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 28