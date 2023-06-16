وزير الطيران يكرم اثنين من ذوى الأمانة فى مطار القاهرة (صور)

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جدة - نرمين السيد - كما عثر الثانى على حقيبة تحتوى على لاب توب، بور بانك، شاحن، سماعة بلوتوث، فلاشة، حيث سلم العاملان المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى.
من جانبه، أعرب وزير الطيران المدنى، عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف، وقيامهما بواجبهما على أكمل وجه، ما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل.
وأكد أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذه النماذج المشرفة، جاء ذلك انطلاقا من أهمية العنصر البشرى، وضرورة تحفيز ذوى الأمانة، والخلق الرفيع.
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