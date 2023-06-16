ما حكم استلام الحجر الأسود وتقبيله فى كل شوط من الطواف؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يُسَنُّ استلامُ الحجر الأسود وتَقبيلُه عند بداية كل شوط من الطواف، فإن شقَّ ذلك على الحاج فله أن يسْتلِمَه بيده ويقبِّل يده، أو يشِير إليه من بعيد عند العلامة المخصصة لذلك فى الحرم".
وأضافت: "ويستحبُّ عند استلامه التكبير والتهليل، والدعاء: اللهم إيمانًا بكَ، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَّة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم".
وعلى صعيد آخر، أوضحت دار الإفتاء "حكم التردد فى قطع نية صيام التطوع".
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نعم، يمكن للصائم إكمالُ الصوم ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد فى قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم".
جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عديدا من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وتهتم حاليا بفتاوى الحج والعمرة تزامنا مع بدء موسم الحج.
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