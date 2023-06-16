أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية

توفر شركة مياه الشرب بالإسكندرية منافذ خدمة العملاء الخارجية، لتقديم خدماتها للجمهور فى مختلف أنحاء المحافظة، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

القاهرة

من المقرر أن يغادر المنتخب الأوليمبى لكرة القدم، إلى العاصمة المغربية الرباط لخوض مباراة ودية أخيرة أمام الكونغو؛ استعدادًا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجارى وحتى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

لاجوس

تواجه هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، لاعبة من كوريا الجنوبية فى دور الـ16 ببطولة لاجوس الدولية بمنافسات فردى السيدات، كما تواجه زميلتها دينا مشرف لاعبة من الصين فى نفس الدور من البطولة.

الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "تصحيح المسار فى منتصف العمر.. قراءة نفسية وسلوكية" للدكتور بهى الدين مرسى، وذلك ببيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب.

برلين

تستقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش؛ لإجراء محادثات ثنائية تركز على القضايا الثنائية والوضع السياسى الداخلى فى البوسنة والهرسك.

بغداد

تحتضن العاصمة العراقية بغداد احتفالات الذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بمشاركة وزراء النفط والطاقة فى الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى عدد من الوزراء من الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" إلى جانب عدد كبير من المسؤولين فى قطاع النفط والطاقة من مختلف دول العالم.