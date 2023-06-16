مباحثات وندوات.. حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإنفوجراف الأسبوعى فى نسخته رقم 147، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى، فى الفترة من 9 وحتى 15 يونيو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على رئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجلسة الختامية لفعاليات الدورة الـ29 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة الأوغندية كامبالا، كما أعلن عن فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة، وكذلك عقد اجتماعا مع القيادات والعاملين بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى أول يوم عمل رسمى بالمقر الجديد للوزارة.



كما عقد وزير الزراعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة الحصر التصنيفى والموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى، كما بحث مع ال‏دكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو فى مصر، المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية والجارى تنفيذها حاليا، كما التقى مع سالس دفاتشى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية الهامة العاملة فى إنتاج التقاوى والمخصبات الزراعية؛ لبحث آفاق التعاون المشترك.



وبحث السيد القصير مع عبدالمنعم بلعاتى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى فى تونس، سبل تعزيز التعاون فى المجال الزراعى بين البلدين، كما عقد اجتماعا مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة؛ لبحث دعم الاستثمار الزراعى وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الزراعية.

وأكد القصير أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية بلغت منذ بداية العام وحتى الآن، حوالى 4 ملايين و118 ألفا و871 طنا من المنتجات الزراعية، فضلا عن أنه تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2 وحتى 8 يونيو الجارى بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.



وأصدرت وزارة الزراعة العدد السادس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو 2023، والتى يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، تحت شعار كلمة من قلب الديوان ، حيث استعرضت خلال هذا العدد أبرز ما تم إنجازه بالقطاع الزراعى فى السنوات التسع الماضية، خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.

ونظم مركز بحوث الصحراء ندوة علمية بعنوان التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعى بمحافظة مطروح ، كما سلم مشروع التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء 400 برج حمام للمرأة المعيلة بصحراء مطروح، وذلك فى إطار مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائى، كما أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور أحمد رزق، تقريرا يتضمن نشاطها الشهرى، بالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.



كما نظم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، برنامجا تدريبيا فى مجال تحليل العناصر الثقيلة، لعدد من المتدربين من جامعة الإسكندرية، كما عقد سيمنار حول أحدث التقنيات المستخدمة فى أجهزة التحليل الحديثة، وتقديم الحلول المقترحة للمشاكل التى تواجه أعضاء الهيئة البحثية، كما شارك فى المؤتمر السنوى الثانى لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان الاستدامة وزيادة الاستثمار فى الصناعات الغذائية ، كما تم عقد برنامج تدريبى فى مجال تحاليل السموم الفطرية، فيما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال هذا الشهر بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء خلال هذا الأسبوع حوالى 5012 شهادة.