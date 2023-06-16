مدبولى يترأس وفد مصر بالمبادرة الإفريقية لتسوية أزمة روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.





ويترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا. ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكرانى فوليديمير زيلينيسكى، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

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