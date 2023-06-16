انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 16 يونيو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري، على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل الأوضاع الغير مستقرة خلال الفترة الماضية.وكانت البلاد قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي موجة جديدة من التقلبات الجوية، والتي تتسبب في حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية، عاصفة ترابية شدة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023:

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار وحار القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في ساعات الليل فسوف يكون معتدل على كافة المناطق.

نشاط الرياح اليوم :

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع نشاط محدود للرياح تتمركز في محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية في ساعات الصباح الأولي على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو :

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 40درجة والصغرى 29 درجة.

موعد بداية فصل الصيف:

يبدأ فصل الصيف في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ويستمر حتي 13 سبتمبر القادم حيث بلغ طوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.