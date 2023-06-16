انت الان تتابع خبر دلوقتي يا ست الكل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة الغربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت عدد من المناطق في محافظة الغربية خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الجمعة 16يونيو الجاري، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء.كشف قطاع كهرباء شرق المحلة، التابع لمحافظة الغربية، عن كافة المعلومات حول الأماكن التي سوف تشهد انقطاع التيار الكهربائي اليوم، الفترة الزمنية التي سوف يظل فيها التيار منقطع، والأسباب التي أدلي انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية :

وأعلنت قطاع كهرباء شرق المحلة عن قطع التيار لمدة ثلاثة ساعات متواصلة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم ، بسبب أعمال الدورية التي تقوم بها الشركة خلال شهر يونيو الجاري في العديد من المناطق، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو لرفع كفاءة عدد من المناطق بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات في الفترة الحالية، والتي كان أخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث شهدت البلاد عاصفة ترابية شديدة هي الثالثة في نظام ثلاثة أسابيع

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية:

وأوضحت قطاع كهرباء شرق المحلة أن المناطق التي ينقطع عنها التيار هي عن محطة محولات كفر حجازى والتي تقوم بتغذية العديد من المناطق بالتيار الكهربائي في مدينة المحلة بمحافظة الغربية

تونيه هام من قطاع كهرباء شرق المحلة:

وأهاب قطاع كهرباء شرق المحلة وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية