البيئة تشارك فى اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بألمانيا

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور تامر أبوغرارة، مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، خلال ورشة العمل المقامة على هامش دورة "تقييم التقدم العالمى المحرز فى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ"، التقدم المحرز حتى الآن فى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التى أطلقتها مصر بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN وعدد من الدول خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر الماضى، كأحد الآليات للربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجى وحماية الطبيعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على حشد انضمام مزيد من الدول والجهات لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وعقد المناقشات مع الشركاء لرسم خارطة طريق للمبادرة سواء لوضعها أمام صانعى القرار فى مؤتمر المناخ القادم COP28، والعمل على اتخاذ إجراءات الوصول بها الى حيز التنفيذ، وتوسيع قاعدة الشركاء، وجرى إطلاقها فى مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجى COP15، لبناء إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020 وفى قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.



وأعربت عن تطلعها للخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة فى مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.

وقال أبوغرارة خلال ورشة العمل التى شارك بها ممثلين عن دول ألمانيا وبيرو والإمارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، إن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT شهدت خطوات هامة منذ بدايتها حتى الآن، سواء بالتنسيق والتشاور مع الخبراء والجهات الشريكة للوقوف على التقدم المحقق فى نظم الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول إلى الشركاء المؤسسين وهم مصر وألمانيا والاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وانضم لهم دول النرويج، الاتحاد الأوروبى، كندا، اليابان، سلوفينيا، ملاوى، جمهورية كوريا، ثم جذب مزيد من الشركاء مثل فرنسا، وحشد مشاركات المزيد من الدول، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل والمشاركة فى الفعاليات العالمية المهمة مثل الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمى للترويج للمبادرة.

وأضاف مستشار وزيرة البيئة، أن إطلاق ENACT خلال يوم التنوع البيولوجى جاء ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، كآلية طورتها مصر بالتعاون مع الشركاء، وتعمل على تسريع الجهود العالمية الجماعية للتصدى لتغير المناخ وتدهور الأراضى والنظام البيئى وفقدان التنوع البيولوجى من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير منصة للأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التى تعمل على تلك الحلول للتعاون والاستفادة من الدعم عبر اتفاقيات ريو، وتوحيد الجهود نحو سياسة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ وتدهور الأراضى وفقدان التنوع البيولوجى.

وأوضح أن الحلول القائمة على الطبيعة تهدف إلى تعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم (بما فى ذلك ما لا يقل عن 500 مليون سيدة وفتاة)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لمليارى هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، إلى جانب زيادة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة، والبحرية الغنية بالكربون.

ولفت إلى أن مسارات عمل المبادرة تتضمن التحديات الاجتماعية المتعلقة بتوفير الغذاء والماء، الحد من مخاطر الكوارث فى المناطق الحضرية والبنية التحتية، وتحقيق الصحة وسبل الرفاهية، كما تهتم بالمجالات المتعلقة بالحوكمة، والتمويل الحكومى والخاص، وحقوق الشعوب الأصلية، والمرأة، وتوفير سبل العيش والوظائف المستدامة، والانتقال العادل للطاقة، توفير التكنولوجيا وتشجيع الابتكار.

ونوه بأن فوائد الحلول القائمة على الطبيعة متعددة على جميع المستويات، سواء بالحفاظ على الطبيعة والنظام البيئى ومواجهة للآثار السلبية لتغير المناخ، وأيضا توفير فرص العمل والدخل للمجتمعات المحلية وبالتالى تأمين مستقبل الأجيال القادمة.