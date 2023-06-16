انت الان تتابع خبر شوية كدة يا مدام .. قطع المياه لأكثر من 7 ساعات عن هذه الأماكن في محافظة الجيزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، عن قطع المياه اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 عن عدد المناطق في المحافظةوأكد شركة الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، أن قطع المياه سوف يكون لمدة 10 ساعات متواصلة من الساعة العاشرة مساء اليوم حتي الساعة السادسة صباح غداً السبت الموافق 17 يونيو بسبب أعمال تحويل خط مياه شرب UPVC قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، في إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو

أماكن قطع المياه في محافظة الجيزة :

وحددت شركة المياه الأماكن التي تشهد انقطاع المياه فيها والتي تتمثل في محطات مياه قرى قرية البراجيل,

تنوية هام :

وطالب شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.

حقيقة قطع المياه عن محافظة الجيزة :

في سياق متصل نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، ما جري تداوله على بعض صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في حول قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الاخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية.

وأكدت الشركة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مشيرة أنه في حالة حدوث ذلك سوف تقوم بإصدار بيان على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة. يتم فيه التنويه بقطع المياه، وأسباب الانقطاع،

وأشارت الشركة أن هناك العديد من وسائل التواصل معها من بينها الخط الساخن 125 والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.