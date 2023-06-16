نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية: «الرئيس السيسى غيّر شكل مصر» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة داخل دار المسنين بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد إحلاله وتجديده ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التقت خلالها عددًا من نزلاء الدار الذين أكدوا حبهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال محمد أحمد، مدير عام بشركة كهرباء البحيرة سابقًا، وهو أحد نزلاء الدار، إنه لقى مودة وحبًا وترحابًا من الإدارة والزملاء والعاملين، مؤكدًا أنهم على قدر المسئولية.





وأضاف: "حاجة مشرفة وعلى مستوى عال، وأطلب من الله أن يطيل عمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يعمر أرض مصر كاملة ويصلح ما أفسدته السنوات الماضية، ويكون فيها إعمار وإسكان وكل حاجة"، من جانبها، قالت الحاجة سامية عبدالحميد: "إحنا عايشين فى فندق مش دار رعاية، وفيها كل حاجة، ونفسى أطلع عمرة". وأوضحت منيرة محمد، إحدى نزيلات الدار من عامين ماضيين: "لولا الريس كان زمانى مرمية فى الشارع، مشفناش حد عمل كده قبل كده، البلد بقت نضيفة وحلوة ومتعمرة".

وتابع الحاج صباح محمد صباح: "الرئيس السيسى غيّر شكل مصر وخلانا عايشين فى حياة تانية، والناس المفروض تبص على المشاريع اللى اتعملت فى مصر، ما هو الريس مش هيعملها من عنده لازم نشارك إحنا كمان فيها".

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