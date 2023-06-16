وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى مركز سيطرة الشبكة الوطنية فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، بمستوى حجم تجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم والتى تم تصميمها وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.





جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، يرافقه محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون لمقر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بشبين الكوم؛ وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة للمشاركة فى احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ 117، وافتتاح مسجد "سيدى شبل الأسود" عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الشهداء.

وقال الوزير - وفقا لبيان اليوم الجمعة - إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة.

وكان المحافظ قد استقبل صباح اليوم اللواء هشام آمنة حيث استمع الوزير لشرح تفصيلى عن المراحل التنفيذية للأعمال الإنشائية والتجهيزات والتشطيبات النهائية بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية والمقام على مساحة 120 مترا مربعا، وتعد تلك الشبكة الوطنية لها مردود إيجابى على الأمن القومى وترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات وخفض معدلات الجرائم، فضلا عن الإمداد بتقارير مميكنة وتحقيق السلامة العامة ودواعى إنقاذ الحياة والتفاعل الإيجابى للمواطنين.

من جانبه، أوضح المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه وفقا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء الدولة الحديثة وتعزيز محاور وأهداف الجمهورية الجديدة، فقد تم إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة، وفقا لأحدث التصميمات والأنظمة الدولية لتحقيق أعلى معايير التحكم والسيطرة بكافة أنحاء الدولة أمنيا ومعلوماتيا فى الحالات العادية وأثناء مواجهة المواقف الطارئة، فضلا عن إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة للجهات المختصة لسرعة اتخاذ القرار مع إبراز دور التطبيقات الحديثة فى دعم متخذى القرار.