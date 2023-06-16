أهالى «الأبعادية»: الرئيس السيسى شرفنا بزيارته والقرية أصبحت نموذجية

جدة - نرمين السيد - أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتقت خلالها عددًا من أهالى قرية الأبعادية الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال الحاج عبدالهادى عبدالمنعم: "أحلى مشروعات اتعملت عندنا من مجمع خدمات والوحدة الزراعية والمستشفى". وأضاف المواطن سيد هنداوى: "الحياة لم تكن كريمة قبل دخول مبادرة حياة كريمة للقرية، ولكن بعد تنفيذ أكثر من مشروع أصبحت قرية نموذجية، وكمان شرفنا بلقاء الرئيس السيسى، واهتم بزيارة دار المسنين التابع لقرية الأبعادية".

وأشار المواطن سيد هنداوى، وهو من مواليد قرية الأبعادية إلى أن التغيير ملحوظ وكبير داخل القرية، وخاصة بعد افتتاح المستشفى والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز التكنولوجى وغيرها من الخدمات التى ستسهل الحياة على أهالى قرية الأبعادية وتوابع القرية المجاورة.

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