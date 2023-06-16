طقس السبت.. ارتفاع في درجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 12:34 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء تصل معه درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ37 درجة، وجنوب الصعيد تتجاوز 41 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ال 48 ساعة المقبلة لتكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

ويشهد اليوم نشاط رياح يكون مثير للرمال والأتربة غربا ، وشبورة على الساحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".