الحكومة تنفى وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداول من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.





وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعى ومنتظم دون أى عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أى جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية فى دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة فى تحقيق الشمول المالى والتحول نحو مجتمع رقمى مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

ولفت إلى أنه رغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "155" فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.