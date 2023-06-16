محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. خطوة مصرية على طريق العالمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية، تدعم تجارة الترانزيت التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن المحطة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخيمس، وأبرزها، أنها تعزز مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات، وتضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، تعمل بشكل أتوماتيكى وصديقة للبيئة.



وتضم المحطة ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، وتبلغ أطوال أرصفة المحطة نحو 2450 مترا طوليا، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

واستغرقت البنية التحتية للمحطة عامين، والفوقية 6 أشهر، وتكلفت 10 مليارات جنيه للأعمال الإنشائية والأجهزة الموجودة، ومملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.