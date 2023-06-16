ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن المحطة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخيمس، وأبرزها، أنها تعزز مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات، وتضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، تعمل بشكل أتوماتيكى وصديقة للبيئة.
وتضم المحطة ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، وتبلغ أطوال أرصفة المحطة نحو 2450 مترا طوليا، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
واستغرقت البنية التحتية للمحطة عامين، والفوقية 6 أشهر، وتكلفت 10 مليارات جنيه للأعمال الإنشائية والأجهزة الموجودة، ومملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. خطوة مصرية على طريق العالمية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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