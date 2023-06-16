التمكين والتأهيل.. قضايا الشباب على أولويات الحوار الوطنى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، أكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، اهتمام القيادة السياسية بالشباب وبالاستماع إلى مطالبهم، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل القضايا التى تلامس حياتهم ووضع حلول للمعوقات بشكل سريع.
ومن أبرز تلك القضايا ما يتعلق بالتمكين السياسى ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية، وفى سبيل الوقوف عليها أجرت اللجنة مئات الجولات بالقرى والنجوع للوقوف على مطالبهم، كما نفذت جولات بـ 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب بالحوار الوطنى.
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