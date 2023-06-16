موعد المباراة الودية بين مصر وجنوب السودان والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 03:30 مساءً - يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان الأحد المقبل فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبى مصر وجنوب السودان تاريخياً.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الطرفين فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وبعد 24 ساعة من خوض المباراة، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، في ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، يأتي على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي

فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يستعد المنتخب المصري لمواجهة جنوب السودان ودياً فى الثامنة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وجنوب السودان الودية ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.