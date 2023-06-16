أمين «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد وضريح «سيدى شبل» بالمنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، فى افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدى شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والذى افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.





وأوضح مصطفى وزيرى، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى استمرارا لسلسلة التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والأوقاف فى الفترة الأخيرة، والتى أثمرت عن العديد من الافتتاحات للمساجد الأثرية خلال هذا العام، وآخرها كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر أوائل الشهر الجارى.

وعن مشروع الترميم أوضح هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ شهر يوليو 2021حتى مايو 2023، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت معالجة الأسقف والأرضيات وترميم وصيانة الجدران، وكذا صيانة وترميم الأعمال الخشبية والتى تتمثل فى المنبر وكرسى المصحف وكافة أشغال الخشب بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإضاءة بالمسجد، وصيانة الواجهات ومعالجة واستكمال الشبابيك الجصية، وتركيب نظام صرف مياه الأمطار، كما تم تأهيل الموقع العام للمسجد والضريح.

وقال الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل بن سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آل بيت النبوة الملقب بشبل الأسود، والذى أرسله الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه على رأس قيادة الجيش فى مصر واستشهد فى موقع الضريح، لذا حرص الفاطميون على إنشاء ضريح ومسجد مجاور لقبره.

وقد تطورت عمارة المسجد على مر العصور حتى أعيد بناؤه عام 1899، ثم قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناؤه مرة أخرى فى عهد الملك فؤاد الأول عام 1925، وتم افتتاحه عام 1927.

ويتكون المسجد من بيت صلاة وصحن مكشوف، ويوجد ضريح سيدى شبل واخواته السبع بنات داخل مقصورتين يعلوهما قبة ضريحية، وللمسجد مئذنة واحدة على الطراز المملوكى فى الركن الشمالى الغربى وبقايا مئذنة فى الركن الجنوبى الشرقى.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى والذى يوافق 13 يونيو من كل عام.