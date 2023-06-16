جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منها 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق (أبراج مكة وإعمار جراند وإعمار المنار والماسة بدر ونزيل المشاعر ودار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند وريحان المشاعر ورمادا دار الفائزين). وأضاف المتحدث أنه جرى تخصيص عيادتين للبعثة فى المدينة المنورة، إحداهما فى فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسى. جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة. الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخصيص 11 عيادة بمكة والمدينة لتقديم الكشف والعلاج للحجاج المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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