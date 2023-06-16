سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي يُشارك في مؤتمر بروكسل الوزاري لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 04:28 مساءً -

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ممثلًا لجمهورية مصر العربية في مؤتمر بروكسل (٧) لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عُقد في بروكسل يوم ١٥ يونيو الجاري، وذلك بمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الدول المانحة، المستضيفة للاجئين السوريين، والمنظمات الدولية، وتحت رئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية "جوزيف بوريل".

أوضح الدكتور عبد العاطي في كلمة مصر أمام المؤتمر ان مصر تعد من ضمن اكبر خمس دول مستقبلة للاجئين السوريين، منوها بثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية وضرورة تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وأكد على أنه لا حل للأزمة السورية إلا عن طريق تسوية سياسية شاملة استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

كما اكد السفير عبد العاطي على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا والذي زاد من حدته الزلزال المدمر في فبراير الماضي، مبرزا ان مصر كانت في طليعة الدول التي قدمت الدعم الإنساني والمساعدات الاغاثية الى سوريا وشعبها بعد الزلزال بإجمالي ١٥٠٠ طن.

كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لاستضافة الأشقاء السوريين، وحرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الرعاية لهم خاصة في قطاعي الصحة والتعليم أسوة بأشقائهم المصريين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الدعم المقدم الدولي لمصر في هذا الصدد من أجل الاستمرار في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر.