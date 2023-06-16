«إكسترا نيوز» تستعرض دور الجامعات التكنولوجية فى تطوير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود الدولة فى تطوير التعليم العالى بإنشاء الجامعات التكنولوجية عبر الإنفوجراف التالى:- يذكر أن العمل بدأ فى 7 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الدراسى 2022-2023، وسبقها بدء الدراسة بأول 3 جامعات تكنولوجية خلال العام الدراسى 2019.

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