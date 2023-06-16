استكمال تنفيذ شبكة الطرق بالعبور الجديدة تسهيلا لحركة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد على، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ 2600 فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وكذا زراعة الأشجار بالطريق.





يأتى تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور. وأكد المهندس أحمد على، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.

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