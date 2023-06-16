فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.. وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتى ستكون بعنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية".





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