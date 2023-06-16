سفراء الاتحاد الأوروبى يزورون «مسار رحلة العائلة المقدسة» بجبل درنكة

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بدأت الزيارة بمدخل وطريق دير درنكة ثم الدير نفسه، حيث زاروا كنيسة المغارة، التى تعتبر من أقدم الكنائس فى العالم، واستمعوا إلى شرح من نيافة الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التى تمت بالدير وأقسامه، كما استمعوا لشرح عن رحلة العائلة المقدسة وأهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتى يقصدها الزائرون من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب الأنبا يوأنس عن خالص سعادته، بزيارة محافظ أسيوط، وسفراء دول الاتحاد الأوروبى للدير والكنائس الأثرية به، مشيدًا بالدعم المقدم من سيادة رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة ووضعها على الخريطة السياحية العالمية.
وأشار إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرون من الأقباط والمسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عددهم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التى تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتى تحظى بإعجاب الزوار.
وفى نهاية الزيارة، قدم الأنبا يوأنس هدايا تذكارية للضيوف، إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم.
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