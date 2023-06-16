الأنبا مرقوريوس يفتتح مدرسة الأسرة المسيحية بجرجا

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، مدرسة الأسرة المسيحية لخدمة أبناء الإيبارشية، بكنيسة القس عبدالمسيح المقارى، بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة جرجا "مقر المطرانية".





وتهدف المدرسة، إلى دعم كيان الأسرة المسيحية لتكون أسرة قوية وناجحة روحيا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا، ويحاضر فيها مجموعة من الآباء الكهنة من ذوى الخبرة، من داخل الإيبارشية ومن خارجها.

والتحق بالمدرسة 60 دارسا، يتلقون المحاضرات يوم الأربعاء من كل أسبوع.