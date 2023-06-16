الأنبا مرقوريوس يفتتح مدرسة الأسرة المسيحية بجرجا

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وتهدف المدرسة، إلى دعم كيان الأسرة المسيحية لتكون أسرة قوية وناجحة روحيا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا، ويحاضر فيها مجموعة من الآباء الكهنة من ذوى الخبرة، من داخل الإيبارشية ومن خارجها.
والتحق بالمدرسة 60 دارسا، يتلقون المحاضرات يوم الأربعاء من كل أسبوع.
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