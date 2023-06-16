محافظ الجيزة: رصف وتطوير 11 شارع بمنطقة خلف السجل المدنى بالطالبية

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وتابع أحمد راشد، نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات، ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة انارة وصرف للأمطار فى إطار خطه رصف الشوارع الواقعة بين شارعى الهرم ومحور أنور السادات، ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوى، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو أنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم.
من جانبه، قال أحمد راشد، إنه محافظة الجيزة انتهت من أعمال رصف وتطوير 11 شارع ومتفرعات لهم بالمنطقة خلف السجل المدنى وحسن محمد نطاق حى الطالبية.
وأضاف أن الشوارع شملت البصرة ورمزى فرج وأيوب وشارع السجل المدنى، وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى 5 شوارع صغيرة ببلاط الإنترلوك بالمنطقة خلف كايرو مول، بالإضافة إلى تطوير 2 ميدان بشارع الهرم نطاق حى الطالبية.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين القاطنين، بتلك الشوارع للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم والذين عبروا عن سعادتهم بالشكل الحضارى للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير.
واستجاب محافظ الجيزة، لمطالب المواطنين، وكلف رئيس حى الطالبية، بتطوير شارعين، وهما إبراهيم حافظ والطريق المتفرع منه، فى إطار خطه التطوير الشامل التى تشهدها العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وهيئة النظافة.
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