ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يصل القاهرة غدا ويلتقى المسئولين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 06:30 مساءً - يصل القاهرة غدا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى زيارة تستغرق يومين يلتقى خلالها مسئولين مصريين.

ومن المقرر أن يعقد الممثل السامى خلال زيارته سلسلة من اللقاءات مع مسئولين لمناقشة العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة والاتحاد الأوروبى.

وبحسب بيان، ستوفر الزيارة فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائى.