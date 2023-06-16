رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يزور مصر 24 يونيو الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 06:30 مساءً - يبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودى، زيارة رسمية إلى مصر فى الفترة من 24-25 يونيو، يلتقي خلالها مسئولين مصريين وكذلك أعضاء الجالية الهندية فى مصر.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر بعد زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن لإجراء بعض المناقشات رفيعة المستوى بينهما، كما سيستضيف الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الوزراء مودى فى الـ 22 يونيو.

وبناءً على دعوة من زعماء الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس مجلس الشيوخ تشارلز شومر، سيُلقى رئيس الوزراء مودى خطابًا فى الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكى.

وفى الـ 23 يونيو، ستستضيف نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء مودي. ومن المقرر أيضًا أن يكون لرئيس الوزراء العديد من التفاعلات المنسقة مع كبار المديرين التنفيذيين والمهنيين وأصحاب المصلحة الآخرين. كما سيلتقى بأعضاء الجالية الهندية.