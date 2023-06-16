غلق جزئى بشارع فيصل لتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع محور عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظة الجيزة، اليوم، غلق جزئى بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين لتحويل المرافق (الكهرباء) المتعارضة مع محور عمرو بن العاص بدءا من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباح غد السبت دون تعطيل الحركة المرورية.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال القطع العرضى لمد كابلات كهرباء جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص، تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين، الأمر الذى يستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب فى كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.

وقال بيان محافظة الجيزة، إن الغلق سيكون لمدة يوم واحد فقط، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/6/17 وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور.

من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحى المختص، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أية معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأضاف أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها إلى جانب وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية، الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوعيتهم وإرشادهم، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.