يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال القطع العرضى لمد كابلات كهرباء جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص، تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين، الأمر الذى يستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب فى كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.
وقال بيان محافظة الجيزة، إن الغلق سيكون لمدة يوم واحد فقط، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/6/17 وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور.
من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحى المختص، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أية معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
وأضاف أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها إلى جانب وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية، الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوعيتهم وإرشادهم، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق جزئى بشارع فيصل لتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع محور عمرو بن العاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.