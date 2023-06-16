معرض زهور الربيع يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إنه يشارك فى معرض الزهور فى دورته الـ 90 أكثر من 200 عارض فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكافة مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار. وأضاف أن بعض منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة الزراعة متواجدة داخل المتحف خلال فترة معرض زهور الربيع، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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