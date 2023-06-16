صحة الدقهلية: غلق 46 منشأة مخالفة خلال مايو الماضى

أسفرت الحملات، عن إصدار قرارات بالغلق الإدارى لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصة، وتفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين، فيما جرى إعادة فتح 17 منشأة أخرى.
وأشاد وكيل الوزارة، فى بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، موجهًا باستمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال مايو الماضى، منها المرور على نحو 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزًا طبيًا، وغيرها من المنشآت الصحية.
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